Накануне ночью в селе Железнодорожный на улице Туристов в Белорецком районе сотрудники ГАИ обнаружили в кювете автомобиль «Лада Гранта» с работающим двигателем. За рулем находился 26-летний местный житель. При общении у молодого человека были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Результат составил 1,691 мг/л. Мужчина с показаниями алкотектора согласился.

Также автоинспекторы установили, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

«Поскольку мужчина повторно сел за руль пьяным, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей „управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию“. Материалы переданы в органы дознания», — проинформировали в пресс-службе ГАИ РБ.

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