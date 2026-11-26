Накануне ночью в селе Железнодорожный на улице Туристов в Белорецком районе сотрудники ГАИ обнаружили в кювете автомобиль «Лада Гранта» с работающим двигателем. За рулем находился 26-летний местный житель. При общении у молодого человека были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Результат составил 1,691 мг/л. Мужчина с показаниями алкотектора согласился.
Также автоинспекторы установили, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.
«Поскольку мужчина повторно сел за руль пьяным, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей „управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию“. Материалы переданы в органы дознания», — проинформировали в пресс-службе ГАИ РБ.
Ранее в Уфе приставы арестовали Maserati и Alfa Romeo у фирмы-должника.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.