В Башкирии перед судом предстала 20-летняя жительница Кугарчинского района. Ее обвиняют в пepeдaчe бaнкoвcкиx кapт мошенникам.

Как сообщили в прокуратуре РБ, в сентябре прошлого года по предложению незнакомца девушка открыла банковские счета, затем предоставила доступ к своим картам. Взамен она получила вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. В отношении жительницы республики было возбуждено уголовное дело.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

Ранее жителя Башкирии осудили за выдуманную кражу денег, собранных после пожара.