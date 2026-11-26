В Башкирии перед судом предстала 20-летняя жительница Кугарчинского района. Ее обвиняют в пepeдaчe бaнкoвcкиx кapт мошенникам.
Как сообщили в прокуратуре РБ, в сентябре прошлого года по предложению незнакомца девушка открыла банковские счета, затем предоставила доступ к своим картам. Взамен она получила вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. В отношении жительницы республики было возбуждено уголовное дело.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.
Ранее жителя Башкирии осудили за выдуманную кражу денег, собранных после пожара.
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