Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в марте текущего года в квартире дома по ул. Сакко и Ванцетти в Стерлитамаке на почве личных неприязненных отношений, возникших во время конфликта со знакомым, подсудимая нанесла потерпевшему не менее пяти ударов кулаками обеих рук по голове и лицу.
Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Башкирии подросток забил молотком 32-летнего мужчину.
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