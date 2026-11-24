В Салавате подростку предъявили обвинение в убийстве мужчины. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 15 ноября в кафе на бульваре Космонавтов несовершеннолетний напал на 32-летнего мужчину из-за личной неприязни.
По версии следствия, в одном из кафе города между мужчиной 1994 года рождения и двумя молодыми людьми произошел конфликт. Один из юношей достал из сумки молоток и нанес им удары по голове мужчины, после чего молодые люди спешно покинули кафе. Вскоре его задержали сотрудники полиции. В результате полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в уфимской больнице спустя неделю.
Судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают причины и условия, назначен комплекс судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Уфе двое дебоширов отправятся в колонию за нападение на полицейского.
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