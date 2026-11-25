По данным пресс-службы прокуратуры РБ, заместитель главы администрации, ответственный за контроль за использованием муниципального имущества, находился в близких отношениях с семьей индивидуального предпринимателя. Чиновник пользовался принадлежащими коммерсанту транспортными средствами и объектами недвижимости.

При этом на замглавы администрации была возложена обязанность по контролю за исполнением договоров аренды муниципального имущества, заключенных с этим предпринимателем.

Несмотря на возникший конфликт интересов, должностное лицо не приняло предусмотренных законодательством мер по его предотвращению и урегулированию, не сообщило работодателю о склонении его к совершению коррупционного нарушения.

Прокуратура внесла главе ЗАТО представление, в котором потребовала рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования чиновника уволили в связи с утратой доверия.

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