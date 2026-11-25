В надзорное ведомство обратилась местная жительница, она сообщила о нарушении прав ее сына.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2026 года во дворе дома хозяйка не удержала собаку бойцовой породы, в результате чего животное укусило мальчика. Ребенок получил телесные повреждения.

Для защиты прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяина животного компенсации морального вреда. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными, обязав ответчика выплатить 20 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Башкирии росгвардейцы спасли раненого мужчину и задержали нападавшего.