В надзорное ведомство обратилась местная жительница, она сообщила о нарушении прав ее сына.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2026 года во дворе дома хозяйка не удержала собаку бойцовой породы, в результате чего животное укусило мальчика. Ребенок получил телесные повреждения.
Для защиты прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяина животного компенсации морального вреда. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными, обязав ответчика выплатить 20 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее в Башкирии росгвардейцы спасли раненого мужчину и задержали нападавшего.
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