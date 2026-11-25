По данным пресс-службы МЧС по РБ, на улице Мечетлинской загорелась комната в четырехкомнатной квартире. Из-за сильного задымления 14 человек, в том числе один ребенок, не могли выйти из дома самостоятельно. Пожарные эвакуировали их с помощью трехколенной и автолестниц. Огонь на площади 15 кв. метров был потушен.

Еще одно возгорание произошло на улице Девонской — здесь огонь охватил одноэтажное каркасно-щитовое здание. Пожарные ликвидировали возгорание.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают точные причины обоих пожаров.

Ранее в Кармаскалинском районе Башкирии произошел смертельный пожар.