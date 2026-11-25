Пожар произошел накануне вечером в жилом доме в деревне Ивановка Кармаскалинского района. В ходе тушения огнеборцы обнаружили на кухне тело погибшего 60-летнего мужчины.
«Причины произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России и оперативно-следственная группа», — добавили в главном управлении МЧС по Башкирии.
Ранее в Иглинском районе при пожаре в жилом доме спасли 10 человек, сообщил Башинформ.
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