По данным пресс-службы МЧС по РБ, вчера в селе Кудеевка на улице Пушкина загорелась квартира на втором этаже трехэтажного дома. На место происшествия по повышенному номеру вызова немедленно прибыли подразделения МЧС России и другие экстренные службы.

Из задымленной зоны с помощью спасательных устройств огнеборцам удалось вывести десять человек. Еще 12 жильцов, среди которых пятеро детей, покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В аварии пострадала 58-летняя женщина, её доставили в реанимационное отделение больницы №18.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее в Альшеевском районе Башкирии произошел смертельный пожар.