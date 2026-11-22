В Альшеевском районе пожар унёс жизнь пожилой женщины, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.



Сегодня утром в селе Раевский произошел пожар. В переулке Степной загорелся частный дом. Огнеборцы ликвидировали горение на площади 100 квадратных метров.



При тушении обнаружено тело 81-летней женщины. Ещё один человек — 60-летний мужчина — пострадал и с различными травмами госпитализирован. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России и оперативно-следственная группа.





