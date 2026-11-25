Женщину признали виновной в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в 2023 году пристав дважды брала взятки от должника по алиментам, долг которого превышал 1,4 млн рублей. За деньги она незаконно сняла запрет на продажу его автомобиля и разрешила ему выезд за границу. Переводы поступали на банковский счет ее дочери. Кроме того, под предлогом юридической помощи она обманом выманила у местной жительницы еще 170 тысяч рублей.
Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 200 тысяч рублей и запрету занимать должности на госслужбе сроком на 3 года. Однако реальное отбывание наказания отсрочено до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее предпринимателя из Башкирии заставили заплатить энергетикам 1,1 млн рублей.
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