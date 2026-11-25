В ближайшие сутки в регионе прогнозируется облачная погода. Небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами до умеренного, по востоку сильный. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель. На дорогах гололедица, снежный накат, по востоку снежные заносы. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 0, -5°.
На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках до 1-2 км.
В Уфе ожидается облачная погода. Небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0, -2°.
Ранее в природном парке Башкирии нашли полутораметровый муравейник.
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