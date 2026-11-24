Молодой человек получил 7 суток ареста за изображение с запрещенной символикой, которое он нанес на стену административного здания и информтабло. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Инцидент произошел 9 ноября. Установлено, что картинка на граффити относится к организации, признанной экстремистской Верховным судом России в 2014 году. Постановление суда вступило в законную силу.

О том, кого и за что в Башкирии арестовали по террористическим статьям, читайте в материале «Башинформа».