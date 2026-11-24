По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне во время ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, женщина толкнула родную сестру. Та упала и ударилась о тумбочку, от чего скончалась.

Изначально суд закрыл дело из-за примирения сторон, но прокуратура добилась пересмотра. В итоге женщине назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Ранее в Башкирии похитили запчасти для автобусов на 700 тысяч рублей.