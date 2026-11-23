В Нефтекамске трое мужчин похитили с завода запчасти для автобусов на 700 тысяч рублей, сообщает прокуратура республики.
В суде установлено, что с января 2024 года по май 2025 года мастер транспортного цеха крупного завода похищал запасные части для автобусов. Он прятал похищенные товары в своем личном шкафчике для хранения одежды, его подельник забирал детали и передавал водителю, который вывозил их с территории завода.
Злоумышленники украденное продали через интернет и вывозили в город Набережные Челны. Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 тыс. рублей. Суд назначил наказание в виде 3 лет и 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 3 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.
Государственное обвинение в связи с чрезмерной мягкостью обжалует приговор. Уголовное дело в отношении третьего обвиняемого прекращено в связи с его смертью.
Ранее в Башкирии раскрыли схему коммерческого подкупа.
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