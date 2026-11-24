По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в период руководства государственным казенным учреждением ответчик, осведомленная о поставке в четыре учреждения здравоохранения в рамках госконтрактов 10 контрафактных медицинских изделий по ультразвуковой визуализации, запрещённых к гражданскому обороту, дала указание сотрудникам учреждения об их приёмке.
В итоге за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», бюджетам РФ и РБ причинён многомиллионный ущерб. Размер причиненного данным должностным лицом ущерба установлен вступившим в законную силу приговором суда, в соответствии с которым она признана виновной по статье «превышение должностных полномочий». Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее в Башкирии аферисты разорили женщину через «инвестиции».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.