По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в период руководства государственным казенным учреждением ответчик, осведомленная о поставке в четыре учреждения здравоохранения в рамках госконтрактов 10 контрафактных медицинских изделий по ультразвуковой визуализации, запрещённых к гражданскому обороту, дала указание сотрудникам учреждения об их приёмке.

В итоге за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», бюджетам РФ и РБ причинён многомиллионный ущерб. Размер причиненного данным должностным лицом ущерба установлен вступившим в законную силу приговором суда, в соответствии с которым она признана виновной по статье «превышение должностных полномочий». Решение суда не вступило в законную силу.

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