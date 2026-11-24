В Учалах полицейские устанавливают обстоятельства хищения почти 1,1 миллиона рублей. 40-летняя горожанка взяла кредит, поверив в легкий заработок на бирже. По информации пресс-службы МВД по РБ, в конце октября женщине в соцсетях написал незнакомец и предложил инвестировать деньги. Под его диктовку она скачала приложение, перевела мошенникам 1 миллион 90 тысяч рублей кредитных средств, а затем попыталась оформить еще один заем на 500 тысяч под залог автомобиля.

Новую кредитную заявку остановил сотрудник микрофинансовой организации. Он заметил неадекватное состояние клиентки, задал ей несколько вопросов и вызвал полицию.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело.

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