Начальник ИК-9 ГУФСИН России по Нижегородской области и его посредники получили наказание по делу о взяточничестве. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Установлено, что с февраля по апрель 2026 года заключенный передал начальнику дзержинской колонии крупную взятку за покровительство и перевод на другой участок исправительных работ. Посредниками выступили бывший сотрудник учреждения и криминальный авторитет.
Известно, что обвиняемый в даче взятки и криминальный авторитет заключены под стражу до 17 и 18 января 2027 года соответственно, бывшему сотруднику ГУФСИН назначен домашний арест до 18 января. Получатель взятки находится под подпиской о невыезде.
Ранее суд взыскал с бывших полицейских Уфы более 300 тысяч рублей.
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