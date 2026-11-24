Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, ранее экс-полицейские из отдела экономической безопасности были осуждены за получение взятки.
Установлено, что оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе незаконно изъяли у индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей сотовых телефонов, 25 мобильных устройств под видом проведения «проверочной закупки». За их возврат они потребовали ежемесячно передавать им взятку в размере 15 тысяч рублей.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденных в доход государства более 300 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления. Суд удовлетворил иск. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее в Уфе с бывшего руководителя госучреждения взыскали более 57 млн рублей.
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