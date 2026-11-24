В Бирске полицейские задержали 18-летнего безработного местного жителя по подозрению в продаже наркотиков. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, ночью 20 ноября у дома на улице Овчинникова он сбыл около двух граммов гашиша. Это подтвердило исследование в экспертно-криминалистическом центре МВД по Башкирии.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Несмотря на признание вины, суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее жителя Башкирии осудили за госизмену и диверсии.