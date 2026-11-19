По данным пресс-службы ведомства, в 2024 году парень по заданию украинских спецслужб совершил поджог объектов связи и транспортной инфраструктуры. За деньги он выполнил требования кураторов и направил видеоматериалы с подтверждением совершенных преступлений.

Его приговорили к лишению свободы на срок 15 лет 9 месяцев, с отбыванием в течение первых 4 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор вступил в законную силу.