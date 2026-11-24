На крыше продуктового магазина при жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Российской в Уфе, нашли травмированного мужчину. На место происшествия прибыли спасатели, медики, правоохранители. Сотрудники «скорой» констатировали смерть уфимца. Как заявил «Башинформу» собственный источник, предварительно, произошел несчастный случай.

В пресс-службе СУ СКР по РБ «Башинформу» сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Башкирии арестовали криминального авторитета.