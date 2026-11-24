По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, не позднее апреля 2023 года фигурант при поддержке одного из лидеров криминальной среды занял высшее положение в преступной иерархии со сферой влияния на территории нашего региона.

Используя свой статус, он контролировал соблюдение неформальных криминальных правил, назначал нижестоящих участников преступной иерархии и давал им указания, организовывал сбор и распределение денежных средств, разрешал финансовые споры и конфликты вне установленного законом порядка.

Его преступная деятельность была выявлена во время совместной работы следователей регионального управления СК и оперативных сотрудников других правоохранительных органов республики. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого арестовали.

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