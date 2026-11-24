По данным Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина погиб в апреле 2026 года: утром его травмировал электропоезд на перегоне между станциями Давлеканово и Шингак-Куль.
Поскольку родные не могли самостоятельно защитить свои права, транспортный прокурор подал иск к ОАО «РЖД» как к владельцу источника повышенной опасности. Суд взыскал в пользу родственников погибшего 140 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнение решения контролирует прокуратура.
Ранее житель Башкирии перевел аферистам 2,5 млн рублей за несуществующую машину.
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