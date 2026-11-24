Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество экс-руководителя Фонда капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко и связанных с ним бизнесменов на 360 млн рублей. Об этом сообщает 1obl.ru.

Установлено, что в течение 11 лет Тихоненко незаконно участвовал в деятельности трех компаний через доверенных лиц и обеспечивал им победу на аукционах фонда. В результате руководители структур получили более 156 млн руб. дохода.

На коррупционные средства были приобретены 26 объектов недвижимости в Челябинской области, Москве и Крыму, а также 38 транспортных средств. Для сокрытия имущества Тихоненко оформлял его на близких родственников.

Известно, что экс-руководителя фонда задержали в марте 2025 года. Возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и крупной взятке, материалы сейчас рассматривает суд.

Напомним, в Башкирии бывшие чиновники заплатят государству более 150 млн руб.