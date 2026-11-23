В Стерлитамаке водитель автомобиля BMW пересек двойную сплошную линию и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Очевидец снял нарушение на видео и отправил в госавтоинспекцию города.
В этот же день инспекторы ДПС доставили «шумахера» в отдел полиции. Им оказался 25-летний местный житель. В отношении молодого человека составили административные материалы.
«Безопасность на дорогах — общая задача, если вы стали свидетелем грубого нарушения правил, сообщайте об этом в полицию», — напоминают в госавтоинспекции Башкирии.
Ранее в Башкирии водитель-нарушитель накопил 249 штрафов.
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