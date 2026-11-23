По данным ГАИ РБ, на улице Черноморской инспекторы ДПС остановили «Киа Спектра», за рулем которой находился 24-летний житель Ишимбая.
Выяснилось, что собственником авто до сих пор является предыдущий владелец — 19-летний житель Стерлитамака. Водитель приобрел машину, но не стал ставить ее на учет и передвигался со старыми номерами.
Как выяснили автоинспекторы, молодой человек имеет 249 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 194 300 рублей. Приставы наложили арест на «Киа» и поместили иномарку на спецстоянку.
Ранее житель Башкирии наехал на ноги инспектора ГАИ.
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