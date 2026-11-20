Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, инцидент произошел в марте 2026 года. Сотрудники ДПС остановили 41-летнего жителя Бураевского района на Toyota RAV4 за вождение в нетрезвом виде. Чтобы избежать наказания, водитель попытался скрыться, переехав ноги инспектору.

Балтачевский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, лишил прав на два года и конфисковал автомобиль в пользу государства.