По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 15 ноября Роспотребнадзор по Башкирии проверил заведение после того, как несколько человек обратились за помощью с отравлением. Инспекторы обнаружили нарушения: еду готовили с нарушением технологии, продукты хранили без маркировки, на ёмкостях с бытовой химией не было указано, что внутри.
Суд посчитал, что работа общепита угрожает здоровью людей, и закрыл его на 35 суток.
Ранее в Уфе директора гимназии оштрафовали за плохую охрану.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.