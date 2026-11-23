По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 15 ноября Роспотребнадзор по Башкирии проверил заведение после того, как несколько человек обратились за помощью с отравлением. Инспекторы обнаружили нарушения: еду готовили с нарушением технологии, продукты хранили без маркировки, на ёмкостях с бытовой химией не было указано, что внутри.

Суд посчитал, что работа общепита угрожает здоровью людей, и закрыл его на 35 суток.

Ранее в Уфе директора гимназии оштрафовали за плохую охрану.