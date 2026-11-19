По данным объединенной пресс-службы судов РБ, проверка показала, что не был обеспечен контроль за функционированием пропускного и внутриобъектового режимов, а также не осуществлен контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.

Пропускной режим фактически действовал формально, действия охранника директором не контролировались, меры по проверке качества охранных услуг и усилению охраны не принимались.

За это директора оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье за нарушение антитеррористической защищенности. Попытка обжаловать штраф в суде не удалась — решение оставили в силе.