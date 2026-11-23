Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре этого года нетрезвые обвиняемые потребовали у двух прохожих прикурить. Получив отказ, один из них для устрашения произвел выстрел из пневматического пистолета сначала в землю, а затем в область живота потерпевшего. Второй обвиняемый нанес этому же пострадавшему удар кулаком в живот.
При этом фигуранты дела требовали деньги и наручные часы. Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии задержали стрелка, несколько раз ранившего подростка.
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