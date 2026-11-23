Спасатели госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь к лебедю в Баймакском районе Башкирии. Об одинокой птице, которая осталась на замерзающем озере Култубан, им сообщили местные жители.

У берега уже образовался лед толщиной 5 сантиметров, водоем продолжал замерзать, а птица оставалась на одном месте и не улетала. Спасатели спустили на воду лодку и направились к лебедю. Однако, когда они приблизились, птица взлетела и присоединилась к пролетавшей мимо стае.

Как пояснил председатель госкомитета Кирилл Первов, лебеди нередко задерживаются на водоемах до ледостава.

«Во время осенней миграции птицы делают остановки, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Поэтому само по себе присутствие лебедя на замерзающем водоеме еще не означает, что ему нужна помощь», — сообщил Кирилл Первов.

Ранее в Башкирии охотинспектор спас одинокого лебедя.