В Альшеевском районе водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил косулю. ДТП произошло на автодороге вблизи деревни Красный Клин, сообщили в минэкологии республики.
В результате столкновения отечественный автомобиль получил механические повреждения, животное погибло. Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, оценивается в 40 тысяч рублей.
Водитель самостоятельно позвонил по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и сообщил о происшествии.
По данным ведомства, с начала года в результате ДТП погибли 2 марала, 72 лося, 50 косуль, 10 кабанов и 1 заяц. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей (8 201 тысяча рублей).
Министерство природопользования и экологии РБ напоминает водителям о необходимости заранее снижать скорость перед лесными массивами и в зонах с ограниченной видимостью, быть особенно внимательными в утренние и вечерние часы, а также не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении животных на трассе.
Ранее в Башкирии незаконно убили трех зайцев и косулю.
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