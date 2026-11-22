В Альшеевском районе водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил косулю. ДТП произошло на автодороге вблизи деревни Красный Клин, сообщили в минэкологии республики.

В результате столкновения отечественный автомобиль получил механические повреждения, животное погибло. Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, оценивается в 40 тысяч рублей.

Водитель самостоятельно позвонил по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и сообщил о происшествии.

По данным ведомства, с начала года в результате ДТП погибли 2 марала, 72 лося, 50 косуль, 10 кабанов и 1 заяц. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей (8 201 тысяча рублей).

Министерство природопользования и экологии РБ напоминает водителям о необходимости заранее снижать скорость перед лесными массивами и в зонах с ограниченной видимостью, быть особенно внимательными в утренние и вечерние часы, а также не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении животных на трассе.

Ранее в Башкирии незаконно убили трех зайцев и косулю.