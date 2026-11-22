Благодаря прокуратуре, уфимскому пенсионеру, ставшему жертвой телефонных мошенников, вернули похищенные денежные средства. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



Советский районный суд Уфы удовлетворил иск прокурора о взыскании неосновательного обогащения с 44‑летнего жителя Иркутска. Основанием для обращения в суд послужили материалы уголовного дела по статье мошенничество в крупном размере.



По версии следствия, в декабре прошлого года пенсионеру в мессенджере поступило сообщение от неизвестного человека, действовавшего под видом ректора вуза. Под предлогом актуализации сведений о трудовом стаже уфимца убедили сообщить код из СМС.



Затем с пенсионером связались лица, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств, которые убедили его, что он стал участником противоправных действий и для сохранения своих денег ему нужно установить специальное приложение на телефон. Пожилой уфимец, будучи введенным в заблуждение, выполнил требуемые действия и перевел почти 200 тысяч рублей.



Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с соучастника мошенников.



«Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ответчик исполнил решение суда, ущерб полностью возмещен», — подчеркнули в прокуратуре Башкирии.

Накануне в Уфе мошенники под предлогом вручения медали за трудовую доблесть похитили у 81-летней женщины 70 тысяч рублей, сообщал Башинформ.