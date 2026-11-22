С пожилой уфимкой связался, якобы, «сотрудник администрации города» и сообщил, что ей планируют вручить медаль за трудовую доблесть. Он же рассказал ей о необходимости декларирования денежных средств. Пенсионерка под давлением злоумышленников у одного из домов по улице Гафури передала пакет с деньгами незнакомому мужчине.

Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Не доверяйте предложениям о быстром заработке и участии в розыгрышах от неизвестных лиц в мессенджерах и социальных сетях. Никогда не переводите денежные средства незнакомым людям, кем бы они ни представлялись. Если вас просят внести „залог“, „страховку“ или „комиссию“ для получения приза — это признак мошенничества. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть», — добавили в МВД по Башкирии.