Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, накануне вечером поступило сообщение о возгорании в здании автосервиса в поселке Зубово по улице Полевой.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Выяснилось, что открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания. Пожар удалось потушить на площади 70 квадратных метров.

Обошлось без погибших и пострадавших. К тушению привлекались 23 человека и 7 единиц техники.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.