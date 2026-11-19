В полицию поступило сообщение о возгорании электроподстанции на территории Сакмарского района. Следователь возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».
Сотрудники по противодействию экстремизму областного УМВД, уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» совместно с коллегами из регионального УФСБ установили и задержали по подозрению в совершении преступления 20-летнего жителя республики.
Молодой человек пояснил, что пытался познакомиться с девушкой в интернете, после чего с ним созвонились неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и обвинили в финансировании ВСУ.
Следуя указаниям злоумышленников, молодой человек попытался совершить поджог электроподстанции на территории Сакмарского района. Площадь возгорания составила 1 кв. м, пострадавших не было, отключения электроэнергии не произошло.
«Оперативниками устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — сообщается в MAX-канале МВД региона.
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