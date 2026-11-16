По данным пресс-службы ведомства, уфимец перевел телефонным мошенникам 370 тысяч рублей кредитных средств и 238 тысяч рублей, принадлежащих его родителям. Ему обещали вернуть денежные средства за совершение поджога трансформаторной подстанции. Получив от куратора координаты, мужчина с необходимыми инструментами и горючим веществом направился к объекту железнодорожной инфраструктуры, где был задержан с поличным сотрудниками органов безопасности.

Следователи УФСБ в отношении 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Во время допроса мужчина пояснил, что осознавал последствия своих поступков и возможную гибель мирных граждан, однако действовал из желания вернуть утраченные деньги.

Кировский районный суд обвиняемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.