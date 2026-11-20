По данным пресс-службы ведомства, женщина шесть лет работала врачом в городской поликлинике, предъявив поддельные документы об образовании. Параллельно она открыла собственный косметологический кабинет, не имея ни лицензии, ни высшего медицинского образования.

В кабинете она использовала незарегистрированные препараты неизвестного происхождения. После одной из инъекций для омоложения у клиентки началось сильное воспаление, а на лице и шее остались шрамы и рубцы — здоровью женщины причинен вред средней тяжести.

Следователи собрали доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.