По данным пресс-службы ведомства, женщина шесть лет работала врачом в городской поликлинике, предъявив поддельные документы об образовании. Параллельно она открыла собственный косметологический кабинет, не имея ни лицензии, ни высшего медицинского образования.
В кабинете она использовала незарегистрированные препараты неизвестного происхождения. После одной из инъекций для омоложения у клиентки началось сильное воспаление, а на лице и шее остались шрамы и рубцы — здоровью женщины причинен вред средней тяжести.
Следователи собрали доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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