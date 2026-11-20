Белебеевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти подростка, тело которого без видимых телесных повреждений было обнаружено 9 ноября в одном из общежитий Белебея.
Как отметили в пресс-службе ведомства, устанавливается причина смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Башинформ сообщал о том, что после курения электронной сигареты ему стало плохо: он упал и начал задыхаться. Врачи боролись за его жизнь, но спасти подростка не удалось.
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