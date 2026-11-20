Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в апреле прошлого года на стройке многоэтажки погиб бетонщик. Он упал в лифтовую шахту с 21-го этажа. Следствие установило, что инженер допустил к работе сотрудника без повторного инструктажа, а сам не проконтролировал процесс. Опасный участок на балках не был огражден и не имел предупреждающих знаков.
В суде инженер полностью признал вину. Он принес извинения семье погибшего, добровольно выплатил 1 миллион рублей в качестве компенсации и помог с организацией похорон.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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