В Башкирии выяснили, как электрогазосварщик травмировал ноги

По данным ведомства, инцидент произошёл 2 марта на территории сборочно-сварочного цеха предприятия. Электрогазосварщикам, заступившим в ночь, было поручено выполнить сварку колонны, оставшейся с дневной смены, а также обварить рёбра жёсткости на нижнем поясе опорного блока, который установили на кондуктор с помощью крана. Когда понадобилось перевернуть конструкцию, электрогазосварщик, не дождавшись стропальщика и крановщика, самостоятельно «срезал» упор шлифовальной машиной. В итоге металлический лист упал на ноги работника. С множественными переломами нижних конечностей пострадавшего госпитализировали в Благовещенскую ЦРБ.
Выяснилось, что электрогазосварщик произвёл срезание прихваток подпорок без предварительной фиксации конструкции с помощью мостового крана, что привело к опрокидыванию блока. Оказалось, что работник не был обучен требованиям охраны труда в установленном порядке. Таким образом, как поясняет заместитель руководителя Гострудинспекции Юлия Харина, к несчастному случаю привели недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, а также неудовлетворительная организация производства работ, а именно – необеспечение контроля за ходом их выполнения.
Материалы расследования будут переданы в следственные органы, отметили в пресс-службе ведомства.
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