Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре туда на работу тренером устроился мужчина, у которого была непогашенная судимость за повторное вождение в нетрезвом виде.

По закону люди с судимостью за преступления против общественной безопасности не имеют права работать с детьми и в юношеском спорте.

После вмешательства прокуратуры директора школы оштрафовали за нарушение Трудового кодекса; представление об увольнении направили в отдел образования. В итоге трудовой договор с тренером был расторгнут.