В дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску обратился 70-летний мужчина. Он сообщил, что, предположительно, неизвестный повредил его автомобиль и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции, выехавшие по адресу, не обнаружили повреждений на транспортном средстве. В связи с этим встал вопрос о том, было ли совершено ДТП.

В ходе проверки выяснилось, что о «ДТП» заявителю в мессенджере написал незнакомец, приложив к сообщению ссылку. Житель села Амзя перешел по ней, однако файл не открылся. Ознакомившись с перепиской, сотрудники полиции установили, что с мужчиной таким способом связались злоумышленники. К счастью, проверка учетных записей через МФЦ показала, что неправомерный доступ к личным данным заявителя не осуществлялся и кредиты на его имя не оформлялись.

Однако на этом история не закончилась. Гражданин начал получать сообщения с незнакомого номера, в которых утверждалось, что его личные данные в доступе и в ближайшее время он лишится имущества. Благо после беседы с правоохранителями заявитель знает, как действовать в подобных ситуациях: он не отвечает на подозрительные звонки и игнорирует сообщения от незнакомцев.

По данному факту сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.