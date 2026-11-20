Сегодня утром в одном из районов республики произошло ДТП с участием школьного автобуса. По дороге в школу в заднюю часть автобуса въехал МАЗ. В автобусе находились девять учеников, сообщил в соцсетях первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев.

По его словам, никто не пострадал.

«Все дети были пристёгнуты ремнями безопасности. Это очень важно — именно такие простые правила помогают избежать серьёзных последствий. Ребят осмотрели медики. Жалоб нет, никаких видимых повреждений не обнаружено. Сейчас за детьми наблюдают педагоги. Хочу ещё раз напомнить родителям и водителям: обязательно пристёгивайтесь сами и пристёгивайте детей. Ремень безопасности действительно может спасти жизнь», — отметил Урал Кильсенбаев.

По предварительным данным ГАИ РБ, авария произошла сегодня около 9 утра на 247 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 39-летний водитель, управляя грузовой машиной «МАН» с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение со школьным автобусом «ПАЗ», под управлением 59-летнего водителя. В салоне автобуса находились 9 детей в возрасте от 10 до 16 лет и один сопровождающий. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.