По информации пресс-служб СУ СКР по РБ и МВД по РБ, пьяный мужчина, находясь у себя дома, совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своей бывшей сожительницы, а также удерживал ее, не давая уйти.

27-летняя женщина обратилась за медпомощью в больницу. Сотрудники приемного покоя передали информацию о происшествии в полицию. Стражи порядка выехали в медучреждение, где получили от пострадавшей объяснение.

С фигурантом проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.