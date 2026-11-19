Советский районный суд вынес приговор 41-летней риелтору. Женщину признали виновной в мошенничестве.

По данным объединенной пресс-службы судов РБ и прокуратуры РБ, с декабря 2020 по ноябрь 2023 года она обещала 35 гражданам помочь купить квартиры по льготным госпрограммам. Люди отдавали ей деньги, но риелтор просто забирала их себе.

В суде женщина признала вину и частично вернула деньги. Суд приговорил её к 7 годам в колонии общего режима и обязал выплатить пострадавшим более 21 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.