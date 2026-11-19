На требование остановиться водитель попытался скрыться: он дал задний ход, включил дальний свет и задел две припаркованные машины.

После этого 29-летний мужчина выбежал из авто, но инспекторы быстро его догнали.

Проверка показала, что водитель пьян: в его выдохе нашли 0,921 мг/л спирта — это в шесть раз больше допустимой нормы. Кроме того, ранее его уже лишали прав за нетрезвую езду, а восстанавливать документы он не стал.

Машину отправили на штрафстоянку. На водителя составили протоколы за пьяную езду и ДТП, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.