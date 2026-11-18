В Архангельском районе вынесли приговор 37-летней женщине. Её признали виновной в том, что она подарила своему несовершеннолетнему сыну на день рождения квадроцикл «Хаммер».

Подросток не имел прав и навыков вождения. Во время поездки он столкнулся с велосипедом, которым управлял мальчик. Тот получил травму головы.

Суд назначил матери штраф — 55 тысяч рублей, а квадроцикл был конфискован в пользу государства.