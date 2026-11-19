Мужчина заснул после совместного застолья, а гостья — супруга его покойного брата — воспользовалась моментом. Зная пароль от его телефона, она перевела 880 тысяч рублей со счета молодого человека на свой банковский аккаунт и ушла.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли и задержали подозреваемую по месту жительства. Женщина призналась в краже. Часть денег — 580 тысяч рублей — она уже вернула, а остальную сумму успела потратить.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
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